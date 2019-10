Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 191003 Nettetal-Hinsbeck: Motorradfahrer schwer verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 18jähriger Nettetaler mit seinem Motorrad die Krickenbecker Allee in Richtung Hombergen. In einer Linkskurve kam er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und geriet auf eine Grünfläche. Dort stürzte er und rutschte gegen einen Baum. Der schwer verletzte junge Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. / jp (1176)

