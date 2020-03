Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht missachtet, Pkw-Lenkerin schwer verletzt.

Stuttgart-Möhringen (ots)

Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Pkw-Lenkerin kam es am Sonntag (29.03.2020) gegen 17:30 Uhr am Kreisverkehr Am Wallgraben / Industriestraße. Eine 78-jährige Lenkerin eines VW Polo befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Nord-Süd-Straße kommend. Hierbei missachtete sie das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und wurde von einer in Richtung Schockenriedstraße fahrenden Stadtbahn der Linie U12 eines 46-jährigen Stadtbahnfahrers erfasst. Die Pkw-Lenkerin erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Auch der Stadtbahnfahrer blieb unverletzt, Fahrgäste befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht in der Bahn. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

