Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mercedes-Fahrer hat am Mittwochnachmittag (26.02.2020) in der Neckartalstraße beim Fahrstreifenwechsel einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Ein 73 Jahre alter Fahrer eines braunen Skoda fuhr gegen 14.20 Uhr in der Neckartalstraße auf dem rechten von zwei Fahrstreifen Richtung Esslingen. An der Fahrbahnverengung vor dem Leuzetunnel wechselte vor ihm ein Mercedes vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Der 73-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Aufgrund der Verkehrssituation in der Engstelle signalisierte er dem Mercedesfahrer, ein Stück weiter zu fahren. Als der 73-Jährige nach dem Leuzetunnel anhielt, beschleunigte der Mercedesfahrer und flüchtete. Der Sachschaden am Skoda beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro. Beim flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um eine dunkle Mercedes-Limousine mit Heilbronner Kennzeichen, am Steuer soll ein dunkelhaariger Mann mittleren Alters gesessen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

