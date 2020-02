Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Bei Personenkontrolle Polizeibeamte attackiert

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Brüder haben am Dienstagnachmittag (25.02.2020) während einer Personenkontrolle Polizeibeamte angegriffen. Die drei 16, 18 und 20 Jahre alten jungen Männer fielen gegen 15.15 Uhr im Bereich der Stephanspassage durch den Konsum harten Alkohols und Pöbeleien gegenüber Passanten auf. Als die alarmierten Beamten den 20-Jährigen kontrollieren wollten, verweigerte der zunächst die Herausgabe seiner Ausweispapiere. Als ein Beamter diesen nach den Dokumenten durchsuchen wollte, griff der 20-Jährige plötzlich an. Er attackierte die Beamten mit einem erheblichen Aggressionspotenzial, schlug und trat um sich, woraufhin die Beamten ihn zu Boden brachten. Hierauf griffen auch die beiden anderen Brüder die Polizisten an, weswegen auch sie zu Boden gebracht und fixiert wurden. Alle drei kamen für weitere Maßnahmen auf ein Polizeirevier. Auf der Fahrt dorthin beschädigten sie einen Einsatzwagen durch Tritte und beleidigten die eingesetzten Beamten fortwährend. Auch auf der Wache verhielten sie sich äußerst aggressiv. Bei dem Einsatz entstand erheblicher Sachschaden an Einsatzmaterial und Fahrzeugen, zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt, ein dritter konnte seinen Dienst nicht fortführen. Die bereits einschlägig polizeibekannten Tatverdächtigen verbrachten die Nacht in einer Zelle. Der 20-jährige deutsche Haupttäter wird im Laufe des Mittwochs (26.02.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell