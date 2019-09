Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Etwa vier bis fünf Männer haben in der Nacht zum Samstag (28.09.2019) um 04.10 Uhr einen 21-jährigen Mann in einer Diskothek an der König-Karl-Straße geschlagen und seines Smartphones beraubt. Im Anschluss verließ das Opfer die Diskothek und sprach Passanten an, die die Polizei und einen Rettungswagen riefen. Die Täter waren allesamt dunkelhäutig. Eine weitere Beschreibung konnte das Opfer den Beamten nicht mitteilen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu wenden.

