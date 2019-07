Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer contra Radfahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer sind am Freitagmorgen (05.07.2019) ein 28-Jähriger leicht und eine 72 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Der 28-Jährige fuhr gegen 09.50 Uhr mit seinem Rennrad in der Kronenstraße Richtung Königstraße. Auf Höhe der Stephanstraße stieß er mit der 72-Jährigen zusammen, welche die Fahrtrichtung des Rennradfahrers querte, beide kamen zu Fall. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. An den Fahrrädern entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

