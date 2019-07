Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter versucht Passantin auszurauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (04.07.2019) in der Löffelstraße versucht, einer 30 Jahre alten Frau den Rucksack zu rauben. Die 30-Jährige saß gegen 13.35 Uhr auf einer Bank am Zentralen Omnibusbahnhof Albplatz und wartete auf ihren Bus, als der Unbekannte auf sie zukam und sie anbettelte. Nachdem die Geschädigte abgelehnt hatte, setzte sich der Mann ebenfalls auf die Bank und umklammerte sie plötzlich. Der 30-Jährigen gelang es nur mit Mühe, sich aus der Umklammerung zu befreien und sich von der Sitzbank zu entfernen. Daraufhin nahm der Täter den Rucksack der Frau, der noch auf der Sitzbank stand und entfernte sich. Die Frau folgte dem Mann und versuchte, ihm den Rucksack wieder zu entreißen. Dabei hatte der Mann bereits die Geldbörse der Frau in der Hand, offenbar um das Bargeld herauszunehmen. Als ein Passant zu Hilfe eilte, ließ der Unbekannte von der Frau ab und flüchtete ohne Beute. Das Opfer fuhr zunächst nach Hause und alarmierte dann die Polizei. Laut der Frau soll der Täter etwa 175 Zentimeter groß und kräftig sein. Er war möglicherweise Deutscher, hatte kurzes blondes Haar und blaue Augen. Zur Tatzeit trug er ein T-Shirt und eine kurze Hose. Zeugen, insbesondere der Passant der zu Hilfe eilte und eine ältere Dame, die zur Tatzeit ebenfalls auf der Bank saß, werden gebeten, sich beim Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

