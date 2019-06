Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Die echte Polizei will Ihr Geld nicht! - Warnung vor bekannter Betrugsmasche

Stuttgart (ots)

Unbekannte haben sich offenbar bereits seit Donnerstag (06.06.2019) gegenüber einem 70 Jahre alten Mann als Polizisten ausgegeben und ihn so um mehrere Zehntausend Euro betrogen. Ein Mann meldete sich telefonisch bei dem Senior und stellte sich als angeblicher Polizeibeamter vor. Er erklärte dem 70-Jährigen, dass Einbrecher versuchten, Geld von seinem Konto abzuheben. In mehreren Telefonaten, die sich auch am Folgetag (07.06.2019) fortsetzten, brachte der Unbekannte den Senior dazu, mehrere Zehntausend Euro abzuheben. Auf Anweisung legte der Geschädigte das Bargeld am Freitagabend gegen 21.55 Uhr in einem Mülleimer in der Nähe des Schwabtunnels ab. Der unbekannte Anrufer versprach dem Senior, das Geld am 08.06.2019 wiederzuerhalten. Als im Laufe des Samstag ein Anruf des vermeintlichen Polizeibeamten ausblieb, wandte sich der Mann an ein Polizeirevier.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser bekannten Betrugsmasche. Die echte Polizei wird niemals unter dem Polizeinotruf 110 bei Ihnen anrufen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, gehen Sie auf keine Forderungen ein, geben sie keine Auskünfte über Ihre finanziellen und persönlichen Verhältnisse. Legen Sie bei dem kleinsten Zweifel den Hörer auf und wählen Sie die 110. Benutzen Sie hierfür NICHT die Rückruftaste, sonst landen Sie wieder bei den Tätern. Ziehen Sie bei Bedenken Verwandte oder Vertrauenspersonen in Ihre Entscheidungen mit ein.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass wir kein Geld, keinen Schmuck oder sonstige Wertgegenstände von Ihnen wollen! Die echte Polizei wird Sie niemals auffordern, Bargeld in einem Mülleimer, auf einer Parkbank oder an einem sonstigen Ort zu deponieren!

Haben Sie am Telefon und an der Haustüre Mut zur Unfreundlichkeit.

