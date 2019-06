Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger kollidiert mit Radfahrer - zwei Verletzte

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 79 Jahre alter Fußgänger hat am Donnerstagmorgen (06.06.2019) die Burgstallstraße überquert und ist mit einem 49 Jahre alten Radfahrer zusammengestoßen. Der Senior überquerte die Fahrbahn, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Der Radfahrer, der in stadteinwärtiger Richtung unterwegs war, konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Beide stürzten, der Fußgänger zog sich dabei schwere, der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten die beiden und brachten sie in Krankenhäuser.

