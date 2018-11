POL-RE: Marl: Zwei Überfälle innerhalb kurzer Zeit - 17-Jähriger gesteht

Recklinghausen (ots) - Nach einem Raubüberfall auf einen Minimarkt an der Barkhausstraße am Samstagabend, 17.11., konnte die Polizei einen Tatverdächtigen auf der Flucht - in der Nähe des Tatorts - festnehmen. Der 17-Jährige aus Marl hatte die beiden Angestellten mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse genommen. Der junge Mann gestand den Raubüberfall in seiner Vernehmung. Im Rahmen der Ermittlungen kam außerdem heraus, dass der 17-Jährige schon eine Woche zuvor versucht hatte, einen Getränkemarkt zu überfallen (siehe Pressemeldung vom 12.11. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4113010). Auch diese Tat gab der junge Mann zu. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell