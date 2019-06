Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau in Stadtbahn gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine 83 Jahre alte Frau ist am Donnerstagmorgen (06.06.2019) in der Stadtbahn der Linie U7 nach einer Gefahrenbremsung gestürzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Dame und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Stadtbahnfahrer war gegen 11.15 Uhr von Zuffenhausen kommend Richtung Mönchfeld unterwegs und musste an der Kreuzung Haldenrainstraße / Prevorster Straße plötzlich stark abbremsen, da die Fahrerin eines dunklen Audi offenbar trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zum Zusammenstoß kam es nicht. Die Autofahrerin fuhr anschließend weiter. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 entgegen.

