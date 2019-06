Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer übersehen

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 51 Jahre alter Fahrerin eines VW New Beetle hat am Mittwochvormittag (06.06.2019) beim Einbiegen aus einem Grundstück in die Straße Am Kochenhof offenbar einen 47 Jahre alten Motorradfahrer übersehen und ist mit diesem zusammengeprallt. Die 51-Jährige wollte gegen 09.45 Uhr aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße Am Kochenhof nach links in Richtung Stresemannstraße einbiegen. Dazu überquerte sie zunächst den Fahrstreifen für Geradeausfahrer in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Auf diesem standen mehrere Fahrzeuge, die bei Rotlicht der Ampel warteten und ihr das Einfahren ermöglichten. Anschließend wollte sie den Fahrstreifen für Linksabbieger in die Straße Am Weißenhof überqueren, übersah aber dabei den auf diesem Fahrstreifen herannahenden 47-Jährigen mit seiner Kawasaki KLX, dessen Ampel Grünlicht zeigte. Der VW kollidierte mit dem Motorrad, dessen Fahrer durch die Wucht des Aufpralls zirka zehn Meter weit durch die Luft geschleudert wurde, bevor er auf der Fahrbahn aufschlug. Er zog sich schwere Verletzungen zu, Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 13.000 Euro belaufen, am Motorrad entstand vermutlich Totalschaden.

