Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind angefahren und verletzt

Stuttgart-Wangen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Wangener Marktplatz ist am Dienstagvormittag (04.06.2019) ein sechs Jahre alter Junge verletzt worden. Der Sechsjährige befand sich gegen 10.35 Uhr an der Hand seiner Mutter im Bereich der Gingener Straße auf dem Gehweg. Auf Höhe der Fußgängerfurt erschrak der Junge offenbar wegen eines bellenden Hundes, riss sich von der Mutter los und rannte auf die Fahrbahn. Dort erfasste ihn ein 75 Jahre alter Mercedesfahrer, der mit seinem Vito aus Richtung Hedelfingen heranfuhr. Der Sechsjährige verletzte sich am Bein, Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.

