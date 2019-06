Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 59-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein 59 Jahre alter Mann hat sich am Dienstag (04.06.2019) bei Arbeiten mit einem Trennschleifer schwer verletzt. Der 59-Jährige war gegen 10.50 Uhr im Seeblickweg damit beschäftigt, mit einem Trennschleifer Betonteile zu zerkleinern. Nach ersten Ermittlungen verkeilte sich dabei die Schleifscheibe. Beim Versuch sie zu lösen, verlor der Arbeiter offenbar die Kontrolle über den Trennschleifer und schnitt sich im Bereich des Halses. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

