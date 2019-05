Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin angefahren und verletzt

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Paketdienstes hat am Dienstagvormittag (28.05.2019) in der Straße Im Weingarten eine 60 Jahre alte Frau angefahren und verletzt. Der 30-Jährige war gegen 10.45 Uhr im Begriff in eine Parklücke einzuparken, als er beim Rückwärtsfahren gegen die Frau stieß, die gerade die Straße überqueren wollte. Die Frau fiel zu Boden und verletzte sich. Rettungskräfte kümmerten sich um die 60-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus.

