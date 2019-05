Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin Opfer von Trickbetrügern

Stuttgart (ots)

Trickbetrüger haben am Montag (27.05.2019) im Stuttgarter Westen eine 68 Jahre alte Frau um ihr Erspartes gebracht. Ein Unbekannter rief die Seniorin in den Morgenstunden an und gab sich als Kriminalbeamter des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg aus. Die Frau sei angeblich ins Visier von zwischenzeitlich festgenommen Betrügern geraten. Hierbei wurden Daten der 68-Jährigen aufgefunden. Zur Sicherheit solle sie nun ihre Wertsachen, Schmuck und Bargeld zusammen packen und in einer nahegelegenen Grünanlage auf einer Bank ablegen. Dort angekommen wartete bereits ein Abholer, dem die Frau ihren Koffer übergab. Der Mann soll zirka 30 bis 40 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein. Er hat einen dunklen Teint und trug dunkle Kleidung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell