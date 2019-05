Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Einbrecher haben über das vergangene Wochenende (24. bis 27.05.2019) einen Gebäudekomplex an der Leitzstraße heimgesucht. Die Täter versuchten, mehrere Türen aufzuhebeln und warfen Scheiben ein. Im Inneren des Gebäudes brachen sie Rollcontainer auf und durchsuchten sie. Außerdem brachen sie in der dazugehörigen Tiefgarage drei Fahrzeuge auf, ob sie etwas erbeuteten, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu wenden.

