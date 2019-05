Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit offenbar gestohlenem Roller unterwegs - Besitzer gesucht

Stuttgart-Süd/-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (18.05.2019) einen 16 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der im Verdacht steht, mit einem gestohlenen Roller unterwegs gewesen zu sein. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen kurz vor 03.00 Uhr in der Filderstraße, nachdem ihnen der 16-Jährige zuvor ohne Helm auf dem Roller entgegenkam. Ermittlungen ergaben, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu dem offenbar gestohlenen schwarzen Roller mit dem amtlichen Kennzeichen 367 SDZ und dessen Besitzer, dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Beamten den Tatverdächtigen an seine Mutter. Zeugen, insbesondere der Besitzer des Rollers, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell