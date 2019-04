Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Verkehrskontrolle gefälschten Ausweis entdeckt

Stuttgart-Feuerbach / Heilbronn (ots)

Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Montagnachmittag (08.04.2019) in der Heilbronner Straße einen 33 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit einem gefälschten Ausweis mehrere Handyverträge abgeschlossen zu haben. Gegen 13.30 Uhr leiteten die Beamten einen Opel Astra zum Zwecke einer Kontrolle aus dem fließenden Verkehr der Heilbronner Straße in die Sieglestraße. Da der 23 Jahre alte Fahrer sowie ein 33 Jahre alter Mitfahrer keine Ausweisdokumente mit sich führten, durchsuchten die Beamten die Männer. Dabei fanden sie beim 33-Jährigen in dessen Jackentasche einen slowenischen Personalausweis, der sich bei genauerer Betrachtung als mutmaßliche Fälschung entpuppte und offensichtlich auf einen falschen Namen ausgestellt wurde. Darüber hinaus fanden die Beamten zwei original verpackte Smartphones im Wert von über 2.000 Euro, eine Meldebescheinigung einer offenbar fiktiven Frankfurter Adresse sowie eine EC-Karte. Sowohl die Meldebescheinigung als auch das Bankkonto wurden auf den falschen Namen des 33-Jährigen ausgestellt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann mutmaßlich unter falschen Personalien zwei Mobilfunkverträge kurz vor der Kontrolle in einem Elektronikmarkt in Heilbronn abschloss und so die beiden Handys erwarb. Darüber hinaus ergaben sich im Laufe der Kontrolle beim 23 Jahre alten Fahrer Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Nachdem er zunächst mündliche einen falschen Namen angab, offenbarte er während der Blutentnahme in einem Krankenhaus gegenüber den Beamten seinen echten Namen und gab weiter an, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer vorerst auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten beschlagnahmten die Smartphones sowie die Dokumente des 33-jährigen Tatverdächtigen.

