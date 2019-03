Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann bei Bauarbeiten verletzt

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann hat bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle an der Ehmannstraße am Freitag (29.03.2019) gegen 05.15 Uhr schwere Kopfverletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 38-Jährige verrichtete in zirka vier Metern Höhe Arbeiten und wollte wohl anschließend über eine Leiter nach unten steigen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte er offenbar ein Schweißgerät in der Hand und verhedderte sich mit dem Fuß in dem Kabel. Er stürzte ab und schlug mutmaßlich mit dem Kopf an einen Metallträger.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell