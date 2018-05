POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter stehlen Getränke aus Vereinsheim

Homberg (ots) - Schwalmstadt-Treysa Einbruch in Vereinsheim im Stadion Tatzeit: 27.04.2018, 14:00 Uhr bis 28.04.2018, 08:00 Uhr In das Vereinsheim des Schwalmstadions in der Zwalmstraße brachen unbekannte Täter am Wochenende ein und erbeuteten Getränke im Wert von 700,- Euro. Die Täter drückten, vermutlich mit einem Kraftfahrzeug, das Garagentor zum Getränkelager des Vereinsheims ein und entwendeten anschließend 37 Kisten alkoholfreies und alkoholisches Bier sowie zwei 10-Liter Bierfässer. Das Diebesgut wurde auf unbekannte Weise abtransportiert. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

