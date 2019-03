Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (15.03.2019) zwei Männer im Alter von 19 und 25 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in mehreren Bekleidungsgeschäften Waren im Wert von rund 400 Euro gestohlen zu haben. Die Männer hielten sich gegen 16.30 Uhr gemeinsam in einem Einkaufszentrum am Mailänder Platz auf. Mutmaßlich entfernten sie in mehreren Geschäften die Diebstahlsicherungen an Kleidungsstücken sowie an Schuhen und steckten die Ware ohne zu bezahlen ein. Ein Zeuge beobachtete dies und alarmierte die Polizei. Die beiden wohnsitzlosen algerischen Tatverdächtigen wurden im Laufe des Samstags (16.03.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte. Zusätzlich stehen die beiden Männer im Verdacht, sich ohne gültige Aufenthaltsdokumente in Deutschland aufzuhalten.

