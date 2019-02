Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 54-Jähriger offenbar Opfer seiner Drogensucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 54 Jahre alter Mann ist am Freitagabend (15.02.2019) in Bad Cannstatt offenbar an den Folgen seiner Drogensucht gestorben. Der Mann rief kurz vor 22.30 Uhr noch selbst den Rettungsdienst. Die alarmierten Rettungskräfte fanden den Mann jedoch bereits leblos in seiner Wohnung auf. Ein Notarzt versuchte, den 54-Jährigen zu reanimieren. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verstarb der Mann offenbar an den Folgen seiner Drogensucht. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart eine toxikologische Untersuchung in Auftrag gegeben.

