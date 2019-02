Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto prallt gegen Baum - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann ist am Donnerstag (21.02.2019) auf dem Parkplatz P9 an der Mercedesstraße mit seinem BMW gegen einen Baum geprallt. Der 20-Jährige fuhr gegen 23.05 Uhr auf dem Parkplatz mehrere Runden und driftete offenbar mehrfach um die Kurven. Dabei verlor er offensichtlich die Kontrolle über seinen BMW der 5er-Reihe und prallte zunächst gegen ein Baumschutzgeländer und dann gegen den Baum. Der 20-Jährige und sein 22 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 8.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 20-Jährigen. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des jungen Mannes. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell