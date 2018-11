POL-S: Autofahrer geschnitten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Autofahrer soll am Dienstagmorgen (20.11.2018) in der Holzstraße beim Fahrstreifenwechsel den BMW eines 25-Jährigen geschnitten und dadurch einen Unfall verursacht haben. Der Unbekannte befuhr gegen 06.40 Uhr die Bundesstraße 14 auf Höhe der Holzstraße in Richtung Wilhelmsplatz, wechselte von der linken auf die rechte Fahrspur und schnitt dabei den 25-Jährigen. Der musste mit einem Ausweichmanöver eine Kollision vermeiden und fuhr dabei mit seinem Wagen gegen den Bordstein. Dadurch brach die Radaufhängung und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Zum Unfallverursacher ist nichts bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 entgegen.

