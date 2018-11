POL-S: In Büro eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Bislang Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende (10.11.2018 bis 12.11.2018) in ein Büro an der Holderäckerstraße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Montag, 08.20 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Gebäude. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen unter anderem Computer, Monitore, einen Laptop und mehrere Tausend Euro Bargeld. Möglicherweise benutzten die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

