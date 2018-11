POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstagmorgen (13.11.2018) in der Pragstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und ihr Augenmerk dabei unter anderem auf die Einhaltung der Gurtpflicht und die Beachtung des Verbots der Handynutzung gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 07.00 Uhr und 08.20 Uhr den fließenden Verkehr. Neun Fahrzeuglenker benutzten ihr Handy während der Fahrt, drei hatten den Gurt nicht angelegt. An zwei Fahrzeugen fehlte die Umweltplakette. Zudem fuhr ein Fahrzeug offenbar ohne den erforderlichen Versicherungsschutz, ein Fahrer verstieß offensichtlich gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, da er sein Fahrzeug trotz Wohnsitz in Deutschland nicht umgemeldet hatte.

