POL-S: Stadtbahn contra Pkw

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 25-jähriger Ford-Fahrer ist am Dienstagvormittag (13.11.2018) an der Kreuzung Hohenheimer- / Alexanderstraße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten, es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der 25-Jährige befuhr gegen 09.40 Uhr die Hohenheimer Straße in stadteinwärtiger Richtung und wollte an der Kreuzung Alexanderstraße offensichtlich verbotswidrig links abbiegen. Hierbei kollidierte er mit der in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U 5. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte die 52-jährige Stadtbahnfahrerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Stadtbahnverkehr war in Richtung Charlottenplatz bis zirka 10.30 Uhr eingestellt. Durch die Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Individualverkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell