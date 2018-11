POL-S: Bei Konzertbesuch schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Eine 23-jährige Besucherin eines Rockkonzertes hat sich am Freitag (02.11.2018) in einem Club an der Hohe Straße schwere Verletzungen im Gesicht zugezogen. Die 23-Jährige befand sich gegen 18.15 Uhr im Veranstaltungsraum, als ihr ein bislang Unbekannter beim sogenannten Pogo-Tanzen ein Bein ins Gesicht schlug. Wie sich erst im Nachhinein herausstellte, erlitt die Frau dabei schwere Gesichtsverletzungen, weshalb sie am Montag (12.11.2018) Anzeige erstattete. Den ersten Ermittlungen zufolge, hat der bislang unbekannte Mann die Frau mutmaßlich nicht absichtlich verletzt. Zeugen, insbesondere der Verursacher der Verletzungen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier Balinger Straße zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell