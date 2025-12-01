PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau aus Mössingen vermisst

Reutlingen (ots)

Vermisstenfahndung nach 55-jähriger Frau

Nach der 55 Jahre alten Stephanie Hömke aus Mössingen fahndet derzeit die Polizei. Frau Hömke wurde von Zeugen zuletzt am Samstag, 22.11.2025, gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. An ihrer Wohnanschrift in Mössingen konnte sie bisher nicht mehr angetroffen werden. Da sie auf Medikamente angewiesen ist kann eine hilflose Lage der Vermissten, die über kein eigenes Auto verfügt, nicht mehr ausgeschlossen werden, weshalb nun auch öffentlich nach ihr gesucht wird.

Frau Hömke ist etwa 170 Zentimeter groß und von eher kräftiger Statur. Sie hat graue, krause Haare und dürfte einen Nasenring tragen. Möglicherweise ist sie mit einer grau-neongelben Jacke mit reflektierenden Elementen bekleidet.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 bei der Kriminalpolizei Tübingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (tr)

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/moessingen-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer(tr), Telefon 07121/942-1101

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

