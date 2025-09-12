PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mann aus Reutlingen vermisst

Reutlingen (ots)

Vermisstenfahndung nach 79-jährigem Mann

Nach dem 79 Jahre alten Karlo Barunovic aus Reutlingen fahndet derzeit die Polizei. Herr Barunovic wurde von Angehörigen zuletzt am Sonntag, 31.08.2025, gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. An seiner Wohnanschrift in Reutlingen konnte er bisher nicht mehr angetroffen werden. Zwischenzeitlich kann eine hilflose Lage des Vermissten, der über kein eigenes Auto verfügt, nicht mehr ausgeschlossen werden, weshalb nun auch öffentlich nach ihm gesucht wird.

Herr Barunovic ist etwa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat graue, lichte Haare und blaue Augen. Möglicherweise ist er mit einer blauen oder grauen Jacke oder einer Jeansweste bekleidet.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 bei der Kriminalpolizei Reutlingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (mr)

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://t1p.de/saqa0

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 16:31

    POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle mit Verletzten

    Reutlingen (ots) - Gomadingen (RT): Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt Eine Autofahrerin musste nach einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge war die 18-Jährige gegen 10.10 Uhr mit einem Opel Corsa auf der L 230 zwischen Gomadingen und Offenhausen unterwegs, als ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:20

    POL-RT: In Gewahrsam genommen; Verkehrsunfälle; Überhitzter Kamin

    Reutlingen (ots) - Metzingen (RT): Nach Streitigkeiten in Gewahrsam genommen Zwei Männer mussten in der Nacht zum Freitag nach Streitigkeiten in einem Lokal in der Nürtinger Straße von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen 0.15 Uhr waren die Einsatzkräfte in das Lokal gerufen worden, das ein vorerst Unbekannter ohne zu bezahlen verlassen hatte. Als der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren