Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Streitigkeiten; Brand; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Carl-Zeiss-Straße ist zwischen Samstag, zwölf Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, eingebrochen worden. Über eine Tür verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Im Inneren öffneten sie ebenfalls gewaltsam einen Tresor und plünderten diesen aus. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Dettingen / Erms (RT): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Dienstagvormittag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Schubertstraße. Gegen 11.40 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem es dort zwischen den Angehörigen zweier Familien zu Streitigkeiten und auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort war, beendete die Auseinandersetzung, bei der nach derzeitigem Stand fünf Personen verletzt wurden und sich ihre Blessuren vom Rettungsdienst behandeln lassen mussten. Zudem musste ein Notarzt zur medizinischen Versorgung eines Bewohners hinzugezogen werden, der unabhängig von der Auseinandersetzung einen Krampfanfall erlitten hatte. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und geht Hinweisen nach, die auf bereits länger schwelende Streitigkeiten zwischen den beteiligten Familien, von denen eine zwischenzeitlich anderweitig untergebracht wurde, hindeuten. (cw)

Münsingen (RT): Brand eines Stalls

Zu einem Stallbrand mussten am Dienstagvormittag die Rettungskräfte zu einem landwirtschaftlichen Anwesen an der K 6769 ausrücken. Kurz nach neun Uhr war ersten Ermittlungen nach ein Minibagger vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in dem Stall in Brand geraten. Ein aufmerksamer Passant bemerkte das Feuer und verständigte neben der Feuerwehr auch den Besitzer des Stalls. Eigene Löschversuche reichten nicht aus, die Flammen zu bekämpfen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten diese bereits auf das hölzerne Stallgebäude übergegriffen. Der Brand wurde im Anschluss von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften ausgerückt war, erfolgreich bekämpft. Während des Einsatzes musste die Kreisstraße bis kurz vor elf Uhr gesperrt werden. Einer ersten Schätzung nach dürfte sich der Sachschaden auf zirka 54.000 Euro belaufen. (ms)

Wolfschlugen (ES): Einbrecher unterwegs

In den vergangenen Tagen ist in ein Wohnhaus am Ortsrand von Wolfschlugen eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Terrassentür ins Innere des Gebäudes im Finkenweg. Anschließend durchwühlte er in nahezu sämtlichen Räumlichkeiten das Mobiliar. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Der angerichtete Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Owen (ES) Mit Gegenverkehr kollidiert

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Wohnmobil ist es am Dienstagnachmittag auf der B465 gekommen. Ein 24-Jähriger war gegen 14.10 Uhr mit seinem Seat Leon auf der Bundesstraße von Dettingen herkommend in Richtung Owen unterwegs. Im Bereich des Ortseingangs geriet er eigenen Angaben zufolge aufgrund Sekundenschlafs auf die Gegenfahrspur und prallte mit der vorderen Fahrzeugecke gegen das entgegenkommende Wohnmobil eines 69-Jährigen. Sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch die Beifahrerin des Wohnmobils wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während die Beifahrerin und der 24-Jährige ersten Erkenntnissen nach unverletzt blieben, erlitt der 69-Jährige schwere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils Totalschaden. Auch die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsmittel zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste im Zuge der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell (Stand 16.40 Uhr) noch an. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Nikolaus-Otte-Straße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitagnachmittag, 16.10 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Firma. Dort wuchtete er mit brachialer Gewalt einen Snackautomaten auf und plünderte ihn aus, bevor er sich mit seiner Beute aus dem Staub machte. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neuffen (ES): In Kindergarten und Schule eingebrochen

Möglicherweise ein und derselbe Unbekannte ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 17.30 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, in den Kindergarten und die Schule im Schützenhausweg eingebrochen. Während er im Kindergarten eine verschlossene Türe aufwuchtete, verschaffte er sich im Schulgebäude über ein verschlossenes Fenster Zutritt zu den Räumen. Dort drang er auch in die Kinderkrippe ein und durchsuchte die Räume nach Stehlenswertem. Verschlossene Türen, Schränke oder Rollcontainer stemmte er gewaltsam auf. Da dort kein Bargeld aufbewahrt wird, dürfte derzeitigem Ermittlungsstand zufolge, vermutlich nichts gestohlen worden sein. Allerdings hinterließ der Kriminelle einen erheblichen Sachschaden, der auf etwa 4.000 Euro geschätzt wird. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt. (cw)

Balingen (ZAK): Auf Kraftfahrstraße gewendet

Ein verkehrswidriges Wendemanöver ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, den ein 87-Jähriger am Dienstagvormittag auf der B 463 verursacht hat. Der Senior war kurz vor zehn Uhr mit seinem Audi Q3 auf der rechten Spur der mehrspurig ausgebauten und durch Mittelleitplanken getrennten Fahrbahnen der Kraftfahrstraße in Richtung Albstadt unterwegs. Am Ende der Mitteleitplanken, am Ende der Aufschleifung aus dem Industriegebiet Gehrn zog er mit seinem Audi unvermittelt nach links um über die linke Fahrspur auf die Gegenfahrbahn zu wenden. Ein neben ihm in gleicher Richtung fahrender 26-jähriger Skoda-Fahrer hatte keinerlei Chancen um zu reagieren, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei erlitten der Unfallverursacher, seine 84 Jahre alte Beifahrerin und der Fahrer des Skodas nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Führerschein des 87-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell