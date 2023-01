Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Neuffen (ES): Gegen Laternenmast geprallt

Eine medizinische Ursache dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen auf der Friedrich-Silcher-Straße ereignet hat. Ein 52-Jähriger war gegen sechs Uhr mit seinem VW auf der Schwabstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und kurz nach der Kreuzung Schützenhausweg gegen eine Straßenlaterne prallte. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer nachfolgend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Sein Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 4.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Laterne wird mit etwa 3.000 Euro beziffert. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 19 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Straßenlaterne wurde von Mitarbeitern der Stadtwerke entfernt. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Fußgängerin von Pkw erfasst (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Nagolder Straße ereignet hat und erst nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 90 Jahre alte Frau gegen 15.15 Uhr zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs. Dabei wurde sie von einem rückwärts ausparkenden VW Bus erfasst, worauf die 90-Jährige zu Boden stürzte und offenbar unverletzt blieb. Die Unfallbeteiligten einigten sich zunächst untereinander. Einige Stunden später musste sich die Seniorin jedoch in ambulante ärztliche Behandlung begeben. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (rn)

