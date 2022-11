Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Größerer Polizeieinsatz

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES):

Aufgrund einer in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Person ist es am Dienstagnachmittag, ab etwa 15 Uhr, in Echterdingen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

In einem Mehrfamilienhaus in der Plieninger Straße hatte sich ein verletzter und mit einem Messer bewaffneter 20-Jähriger in seiner Wohnung verschanzt. Die Feuerwehr spannte vorsorglich Sprungtücher unter dem Balkon der im einem der oberen Stockwerke gelegenen Wohnung auf. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.

Sämtliche Versuche, den jungen Mann gesprächsweise dazu zu bewegen, aus seiner Wohnung zu kommen, scheiterten. Gegen 18 Uhr betraten alarmierte Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz die Wohnung und nahmen den 20-Jährigen widerstandslos in Gewahrsam. Verletzt wurde hierbei niemand. Die oberflächlichen Verletzungen, die der 20-Jährige bei seinem Antreffen aufwies, hatte er sich offenbar zuvor selbst beigebracht. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Fachklinik eingeliefert. (ak)

