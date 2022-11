Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch

Pliezhausen (RT): Unfall mit hohem Sachschaden

Ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der B 27 entstanden. Ein 46-Jähriger war gegen zehn Uhr mit einem Chevrolet Camaro an der Anschlussstelle Pliezhausen auf die Bundesstraße in Richtung Stuttgart aufgefahren. Ersten Ermittlungen nach wechselte der Pkw-Lenker rasch vom rechten auf den linken Fahrstreifen und beschleunigte sein Fahrzeug. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, sodass das Heck des Chevrolet ausbrach und dieser ins Schleudern geriet. Der Camaro touchierte im Anschluss den Hyundai einer 22 Jahre alten Frau, die auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Anschließend prallten beide Pkw noch gegen die rechte Leitplanke. Bei einer Überprüfung des Chevrolet stellten die Beamten fest, dass die Hinterreifen abgefahren waren. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Unfallbeteiligten unverletzt geblieben. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei rückten zur Absicherung und Fahrbahnreinigung an die Unfallstelle aus. (ms)

Kirchheim (ES): Weiterer Einbruch

Nach den Einbrüchen in eine Diskothek sowie einen Autohandel (siehe Pressemitteilung vom 22.11.2022 / 11.29 Uhr) ist der Polizei am Dienstagvormittag eine dritte Tat gemeldet worden. Auch in eine Autowerkstatt in der Dettinger Straße hatte sich ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, gewaltsam Zutritt verschafft und nach Wertsachen gesucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der angerichtete Sachschaden dürfte hingegen mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen. (mr)

Tübingen (TÜ): Zwei Radfahrer bei Unfall verletzt

Zwei Radfahrer sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Ein zwölf Jahre alter Junge war kurz nach sieben Uhr mit seinem Rad von einem landwirtschaftlichen Weg herkommend auf die Straße Breiter Weg eingefahren. Trotz einer Vollbremsung konnte ein dort radelnder 20-Jähriger einen Zusammenstoß nicht verhindern. Im Anschluss stürzten beide zu Boden. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Heranwachsende wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. (ms)

