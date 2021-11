Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall nach Missachtung der Vorfahrt; Tödlicher Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, an der Kreuzung Wilhelm-Schickard-Straße / B 464 ereignet hat. Ein 64-Jähriger war mit seinem Skoda Fabia auf der Wilhelm-Schickard-Straße unterwegs und wollte die dortige Kreuzung geradeaus in Richtung der Auffahrt zur B 27 überqueren. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Maybach-Fahrer, welcher in Richtung Walddorfhäslach unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden fiel mit insgesamt zirka 20.000 Euro allerdings beträchtlich aus. Der Maybach sowie der Skoda mussten abgeschleppt werden. (ks)

Jungingen (ZAK): Tödlicher Arbeitsunfall auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Jungingen hat sich am Dienstagmittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge lief ein 32-Jähriger kurz nach 12.30 Uhr über eine Holzdiele, die über den Arbeitsraum der Baugrube gelegt war. Die Diele gab dabei nach, worauf der Mann mehrere Meter tief stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort verstarb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (mr)

