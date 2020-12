Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall bei Ostfildern-Nellingen

ReutlingenReutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Frontalzusammenstoß mit Gegenverkehr

Am Dienstagnachmittag sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der L 1192 zwei Personen schwer verletzt worden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000 Euro. Gegen 16.10 Uhr war eine 85-Jährige mit einem VW Golf in Richtung Esslingen unterwegs und geriet auf Höhe Nellingen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden, weiteren VW Golf, der von einer 32-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin und ein 33 Jahre alter Mitfahrer im entgegenkommenden Fahrzeug schwer verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Die 32-Jährige und ein ebenfalls bei ihr mitfahrendes, acht Monate altes Mädchen waren augenscheinlich unverletzt geblieben. Vorsorglich wurden auch sie zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Beide total beschädigten Pkw waren nicht mehr fahrtauglich und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der erforderlichen Nassreinigung der Fahrbahn war die Landesstraße bis zirka 18.40 Uhr voll gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell