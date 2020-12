Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist gesucht; Vorfahrt nicht beachtet

ReutlingenReutlingen (ots)

Aichtal-Grötzingen (ES) Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem unbekannten Mann, der sich am Dienstagvormittag im Bereich der K 1223, zwischen Harthausen und Grötzingen, nahe des Wasserreservoirs vor einer Fußgängerin entblößt hat, fahndet der Polizeiposten Neckartenzlingen. Die junge Frau war mit ihrem Hund gegen 10.15 Uhr spazieren, als ein silberner oder grauer Kleinwagen, aus Richtung Filderstadt kommend, rechts auf einen dortigen Parkplatz fuhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der Fahrer zunächst aus und fing dann an, sich selbst zu befriedigen. Als eine weitere, noch unbekannte Spaziergängerin zufällig hinzukam, setzte sich der Exhibitionist wieder eilig in seinen Pkw und fuhr in Richtung Filderstadt weg. Gesucht wird ein zirka 40-jähriger Mann mit kurzen, dunkelbraunen Haaren. Bekleidet war dieser mit einer dunklen Hose, näheres ist nicht bekannt. Zeugen - insbesondere die hinzukommende Spaziergängerin und Verkehrsteilnehmer auf der K 1223, die Hinweise auf den Verdächtigen und seinen Pkw geben können - werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neckartenzlingen unter der Telefonnummer 07127/32261 zu melden. (ht)

Frickenhausen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Fahrzeuginsassen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Ortsteil Linsenhofen leicht verletzt worden. Ein 39-Jähriger war mit einem Krankentransportwagen kurz vor zwölf Uhr in der Straße Im Käppele unterwegs. An der Kreuzung mit der Theodor-Heuss-Straße missachtete er die Vorfahrt einer 52 Jahre alten Ford-Lenkerin. Durch die Kollision verletzten sich in deren Fiesta eine 20-Jährige sowie ein 30 Jahre alter Mann und mussten vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 9.000 Euro. (ms)

Rückfragen bitte an:

Hermine Timiliotis (ht), Telefon 07121/942-1115



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell