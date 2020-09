Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Überregionaler Drogenhandel aufgedeckt - mutmaßliche Dealer in Haft (Kreis Esslingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Landkreis Esslingen (ES): Ein Schlag gegen die überregionale Rauschgiftszene ist der Staatsanwaltschaft Stuttgart und einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen vergangene Woche gelungen. Dabei wurden kiloweise Drogen und tausende Euro mutmaßliches Dealergeld beschlagnahmt. Zwei Tatverdächtige befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Durch mehrwöchige Ermittlungen in der Rauschgiftszene gerieten die Kriminalbeamten auf die Spur eines 21-Jährigen und seines 28-jährigen, mutmaßlichen Komplizen, denen zur Last gelegt wird, einen überregionalen Handel mit verschiedenen Betäubungsmitteln betrieben zu haben.

Am Mittwoch, 16.9.2020, wurden die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Bei der Vollstreckung der von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten, richterlichen Durchsuchungsbeschlüsse beschlagnahmten die Ermittler in den Wohnungen der Männer unter anderem mehrere Kilogramm Marihuana sowie nicht geringe Mengen Amphetamine, Ecstasy-Tabletten, Kokain und mehrere tausend Euro mutmaßliches Dealergeld.

Der 21-jährige türkische Staatsangehörige sowie der 28 Jahre alte Deutsche, die unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannt sind, wurden am Donnerstag, 17.9.2020, beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. (mr)

