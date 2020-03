Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigung; Verkehrsunfälle; Dreister Dieb

Reutlingen (ots)

Beträchtlicher Sachschaden an Eisdiele (Zeugenaufruf)

An einer Eisdiele am Nikolaiplatz hat ein Unbekannter am Mittwochmorgen einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. In der Zeit zwischen 6.30 Uhr und neun Uhr beschoss der Täter mehrmals verschiedene Gebäudeseiten, darunter auch die Glasfront des Ladens, mit kleineren Metallkügelchen. Dadurch gingen zwei Scheiben zu Bruch. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung oder zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Nürtingen (ES): Bei Rot über die Ampel gefahren

Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Unfall, der sich am frühen Donnerstagmorgen im Kreuzungsbereich der B313 / Stadtbrücke ereignet hat, abgeschleppt werden. Ein 56-Jähriger war gegen 6.30 Uhr mit seinem VW Transporter auf der B313 in Richtung Oberensingen unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt er zunächst vor der roten Ampel an der Kreuzung mit der Stadtbrücke / Galgenbergstraße an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er anschließend, trotz vermutlich immer noch Rot zeigender Ampel, in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kollidierte er mit dem Citroen C3 einer 33-Jährigen, die von der Stadtbrücke kommend in Richtung Galgenbergstraße unterwegs war. Die Citroen-Lenkerin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. (sk)

Weilheim (ES): Zehnjährige Radlerin leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen ist eine junge Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, an dem auch ein Omnibus beteiligt war, leicht verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 67-jähriger Busfahrer die Neidlinger Straße in Richtung Ortsmitte Weilheim. Eine Zehnjährige war zeitgleich mit ihrem Fahrrad in derselben Richtung unterwegs. Kurz vor der Einmündung Häringer Straße fuhr der Buslenker an einer Engstelle an der rechts neben ihm fahrenden Radlerin vorbei. Diese kam daraufhin zu Fall. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es im Anschluss zu einer Berührung zwischen dem Bus und ihrem Fahrrad. Die Schülerin wurde durch den Sturz leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. (sk)

Ohmden (ES): Älteres Ehepaar dreist bestohlen (Zeugenaufruf)

Ein älteres Ehepaar aus Ohmden ist am Donnerstagvormittag das Opfer eines dreisten Diebs geworden. Der Unbekannte klingelte gegen 11.20 Uhr bei den über 80 Jahre alten Personen und zeigte der Frau einen Zettel, auf dem stand, dass er kein Geld, keine Arbeit und Kinder hat. Bereitwillig ging die Seniorin in die Küche, um ihm etwas Geld zu holen. Der Mann folgte ihr jedoch und fragte anschließend nach Essen. Mit der weiteren Frage, ob er Socken für seine Frau haben könnte, lockte der Unbekannte sie ins Schlafzimmer, wohin er ihr ebenfalls folgte. Dort öffnete der Täter eine Kommode und holte mehrere Schmuckstücke heraus. Die Geschädigte forderte ihn daraufhin auf, diese wieder zurückzulegen und zu verschwinden. Erst als ihr Ehemann, der von dem Vorfall bislang nichts mitbekommen hatte, aus dem Bad kam, ergriff der Täter die Flucht. Er sprang über einen Zaun, stieg auf ein silberfarbenes Fahrrad und fuhr in Richtung Ortsmitte davon. Der Mann ist etwa 180 cm groß, Ende 30 und hat einen dunklen Bart. Der Dieb trug eine graue Jacke und sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent. Hinweise werden an den Polizeiposten Weilheim unter Telefon 07023/900520 erbeten. (ms)

Plochingen (ES): Auffahrunfall vor Ampel

Zu einem heftigen Auffahrunfall ist es am Donnerstagmorgen auf der K 1211 vor einer auf Rot schaltenden Ampel gekommen. Eine 23-Jährige befuhr gegen 6.50 Uhr mit ihrem VW Polo die Kreisstraße in Richtung Plochingen und musste an der Zufahrt zur B 10 verkehrsbedingt vor der dortigen Ampel anhalten. Ein nachfolgender, 20 Jahre alter Lenker eines Toyota Yaris bemerkte dies zu spät und fuhr trotz einer Vollbremsung ins Heck des Polo. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Das Auto des Unfallverursachers wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden beträgt über 10.000 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Auf der B 28 gewendet, Unfall verursacht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Rottenburg sucht unter Telefon 07472/9801-0 nach Zeugen zu einem Wendemanöver auf der B 28, bei dem am Mittwochabend der Unfallverursacher davongefahren ist. Ein 34-Jähriger war mit seinem Audi A 6 gegen 18.30 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße von Rottenburg herkommend in Richtung A 81 unterwegs. Etwa 200 m vor der Fahrbahnverengung kam der Verkehr auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Auf dem linken Fahrstreifen rollte der Verkehr zu diesem Zeitpunkt mit mäßiger Geschwindigkeit weiter. Ein bislang unbekannter Lenker eines weißen Pkw, eventuell VW Golf, wendete ansatzlos vom rechten Fahrstreifen über die linke Fahrspur auf die Gegenfahrbahn. Der Audi-Lenker konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten in Richtung Rottenburg zurück. Das gesuchte Fahrzeug müsste vorne links beschädigt sein. An dem A 6 war ein Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro entstanden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im Feierabendverkehr bittet die Polizei Zeugen, die das Wendemanöver und den Unfall gesehen haben, sich zu melden. (ms)

Rückfragen bitte an:

Svenja Klinger (sk), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell