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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Leichtverletzt

Baden-Baden (ots)

In der Nacht zum Samstag war es in der Gemeinschaftsunterkunft 'Im Rollfeld' zum Ausbruch eines Feuers gekommen. Eine Frau, die nach ersten Informationen der Polizei aktuell ohne festen Wohnsitz ist, wollte gegen 3:35 Uhr ein Zimmer im ersten Stock betreten, wo es nach eigenen Angaben der 28-Jährigen bereits brannte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Frau wurde noch in der Nacht vom Rettungsdienst vorsorglich in die Klinik eingeliefert, konnte diese jedoch am Samstagmorgen wieder verlassen. Weitere 24 Bewohner, die in der Nacht das Containergebäude mit Hilfe der Feuerwehr rechtzeitig verlassen hatten und vom DRK betreut wurden, konnten noch in der Nacht durch die Mitarbeiter der Stadt Baden-Baden anderweitig untergebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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