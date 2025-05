Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Radfahrer schwer verletzt

Gaggenau (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Rotherma-Kreisverkehr wurde ein Fahrradfahrer am Dienstagmorgen schwer verletzt. Kurz nach 7 Uhr befuhr dieser den Radweg entlang der Rotherma-Querspange in Richtung B462. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 37-Jährige in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Hierfür querte er eine Ausfahrt und soll dabei die Vorfahrt einer Skoda-Fahrerin missachtet haben, sodass es zur Kollision kam. Der schwer verletzte Radfahrer wurde durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

