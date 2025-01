Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall mit gestohlenem Pkw

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstagnacht, gegen 23 Uhr, meldete eine aufmerksame Anwohnerin in Au am Rhein in der Bachstraße, dass fremde Personen in dunkler Kleidung um ihr Haus herumschleichen würden. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Rastatt und Ettlingen konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen drei junge Männer in der Rheinstraße feststellen, die beim Erblicken der Polizeibeamten in verschiedene Richtungen unerkannt flüchteten. In diesem Zusammenhang wurden zwei Pkw in der Nähe festgestellt, deren Innenraum durchwühlt und Gegenstände entwendet wurden. In der Folge, gegen 1 Uhr, rief eine Anwohnerin aus der Lammstraße in Au am Rhein bei der Polizei an und meldete, dass soeben zwei junge Männer an ihrer Wohnungstür klingelten und baten ihre Handys aufladen zu können. Als die Frau dies verneinte fuhren die Personen mit einem Mercedes davon. Mit Hilfe des notierten Kennzeichens der aufmerksamen und umsichtigen Wohnungsinhaberin konnte die Polizei feststellen, dass der Mercedes am 21.01.2025 in Heilbronn entwendet wurde. Gegen 2:30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Rotweg in Baden-Baden. Der Fahrer des zuvor in Heilbronn entwendeten Mercedes soll den Rotweg befahren haben, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und ins Schleudern geriet. Im Laufe dieses Vorgangs soll das Fahrzeug ein Geländer sowie einen Gartenzaun touchiert haben, wo es letztendlich auch zum Stehen kam. Der noch unbekannte Unfallverursacher floh im Anschluss an die Kollision. An dem Fahrzeug dürfte ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden sein. Geländer und Gartenzaun weisen einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro auf. Laut Zeugenaussagen sollen sich in dem verunfallten Fahrzeug drei männliche Personen im Alter von ungefähr 20 bis 25 Jahren befunden haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können oder anderweitige verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell