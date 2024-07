Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Gegenstände aufgefunden, Zeugen gesucht

Hügelsheim (ots)

Eine aufmerksame Zeugin wendete sich am Dienstag kurz nach 14:30 Uhr an die Polizei, weil sie an einem Parkplatz in der Westendstraße einige Gegenstände entdeckt hatte. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt nahmen unverzüglich die Ermittlungen auf und konnten vor Ort Kleidung, einige persönliche Gegenstände und einen Fahrzeugschein sicherstellen. Der Fahrzeugschein steht in Verbindung mit einem Pkw-Diebstahl, der in der Nacht zu Mittwoch in Rastatt begangen wurde. Ob die anderen aufgefundenen Sachen ebenfalls mit Straftaten in Verbindung stehen, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Personen, vor allem beim Ablegen oder Wegwerfen der Sachen, beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden. /st

