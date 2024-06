Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Brand in Garage

Baden-Baden (ots)

Unglückliche Umstände führten am Mittwochabend zu einem Brand in einer Garage in der Umweger Straße. Als ein Bewohner gegen 20:30 Uhr den Akku eines E-Bikes laden wollte und hierfür am Sicherungskasten den offenbar seit langer Zeit nicht mehr genutzten Stromkreis der Steckdose einschaltete, setzte sich ein am gleichen Kreis geschalteter Herd in Betrieb. Da einer der Regler `an´ war, erhitzte eine Platte darauf liegende Brennholzstücke und führte so zu einer starken Rauchentwicklung und im weiteren Verlauf zu rund 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Neben der Polizei aus Bühl, war die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und vorsorglich auch der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. /rs

