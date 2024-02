Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Zigarettenautomat gesprengt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Sprengung eines Zigarettenautomaten hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Polizei auf den Plan gerufen. Kurz nach Mitternacht konnte durch einen Zeugen in der Carl-Zeiss-Straße ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen werden. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten an der Örtlichkeit einen zerstörten Zigarettenautomaten feststellen. Durch die Explosion wurde zudem ein in der Nähe befindliches Bushaltestellenhäuschen beschädigt. Zum entstandenen Diebstahl- und Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter 07821 212200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden.

