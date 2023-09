POL-OG: Bühl - Auto in Brand geraten

Offenburg (ots) - Am Dienstagabend soll es in der "Rammersweierstraße" zu einem Diebstahl gekommen sein. Eine 42-Jährige Frau war gegen 17:30 Uhr in einer Unterführung unterwegs, als ein noch unbekannter Täter in ihre Handtasche gegriffen und ihren Geldbeutel entwendet haben soll. Der genaue Diebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern und ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen. /ju Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - ...

