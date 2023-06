Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Niederschopfheim - Reanimiert

Niederschopfheim (ots)

Dem schnellen Einschreiten der Helfer des Rettungsdienstes dürfte es am Samstagnachmittag an einem Badesee in Niederschopfheim zu verdanken gewesen sein, dass ein 10-jähriges Mädchen mittlerweile wieder bei Bewusstsein ist. Der Vater bemerkte kurz nach 16 Uhr, wie sich das Mädchen reglos etwa 10 Meter vom Ufer entfernt im Wasser befand und zog es an Land. Die alarmierten DRK-Kräfte reanimierten sie so lange, bis sie ihr Bewusstsein wiedererlangte. Anschließend wurde das Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg konnten bislang keine Hinweise auf mögliche strafbare Handlungen feststellen.

