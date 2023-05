Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Unfallflucht, Zeugenaufruf

Kappelrodeck (ots)

Die Polizeibeamten des Polizeireviers Achern hoffen nach einer Unfallflucht am Freitag auf Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigem Ermittlungsstand müsste ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporters oder Klein-Lkw in einem Zeitraum von 8 Uhr bis 18:15 Uhr die Hauptstraße in Richtung Achern befahren haben. Kurz vor dem Rathaus kam er nach rechts von der Straße ab und touchierte eine dortige Schaufensterfront. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern unter der Rufnummer 07841 70660 in Verbindung zu setzen. /bab

