Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Bodersweier - Riskant - gibt es weitere Betroffene?

Kehl, Bodersweier (ots)

Kehl, Bodersweier - Riskant - gibt es weitere Betroffene?

Nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag sind die Beamten des Polizeireviers Kehl auf der Suche nach weiteren Verkehrsteilnehmern, die möglicherweise ebenfalls beschossen und/oder einen Schaden davongetragen haben. Betroffene Personen melden sich bitte unter der Rufnummer: 07851 892-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Kehl.

/wo

Erstmeldung vom 25.10.2022, 10:35 Uhr

POL-OG: Kehl, Bodersweier - Riskant

Kehl, Bodersweier Offenbar haben psychische Probleme am Dienstagmittag dazu beigetragen, dass eine Anwohnerin der Leutesheimer Straße nun ein Strafverfahren über sich ergehen lassen muss. Die Frau soll nach derzeitigem Sachstand kurz vor 16 Uhr zwei die Straße passierende Pkw mit einer Zwille und Stahlkugeln beschossen und dadurch beschädigt haben. Ein getroffener Autofahrer entdeckte im Nachgang zu den gefährlichen Schießübungen die Verdächtige an einem Fenster und alarmierte die Polizei. Im Zuge weiterer Ermittlungen konnte der Verdacht gegen die Frau erhärtet und die benutzten Schießutensilien sichergestellt werden. Die Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik gebracht. Gegen sie wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell